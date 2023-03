Savona, dopo 44 anni spostata l'edicola di Piazza Diaz: posizionata di fronte (FOTO)

44 anni passati come biglietto da visita di Piazza Diaz e del teatro Chiabrera. Da questa mattina il titolare della storica edicola Mauro Sguerso vedrà i propri clienti da un'altra angolatura e lo farà sempre con il sorriso sulle labbra.



Ieri sera era visibilmente emozionato quando gli operai erano intenti a spostarla di fronte nell'area di fronte al ristorante giapponese e il parcheggio.



Era presente anche il sindaco Marco Russo, con la polizia locale a regolare il traffico che dalle 20.30 e per circa due ore hanno chiuso l'accesso a Via dei Mille modificando la viabilità.



Uno spostamento che logisticamente cambia poco anche se quello scorcio nonostante i lavori di restyling della piazza e del teatro rimarrà sempre nell'immaginario collettivo "la zona dell'edicola di Mauro".



Nel frattempo proseguono gli interventi, anche se in netto ritardo, con il fine lavori che era previsto a fine febbraio (QUI gli ultimi aggiornamenti, il progetto e i fondi stanziati LEGGI ARTICOLO).