E' stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso senza gravi conseguenze l'autista di un mezzo sanitario che nel primo pomeriggio odierno, intorno alle 14.15, è sbandato per cause non ben chiarite andando a sbattere contro un muretto all'altezza di Punta Murena, sull'Aurelia tra Alassio e Albenga.

L'incidente pare non abbia visto coinvolti altri mezzi.