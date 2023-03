Diocesi Savona-Noli, Venerdì Santo: a Legino filmati e testimonianze sulla Processione

Sabato 25 marzo alle ore 20:45 al Circolo ARCI Milleluci, in via Gabriello Chiabrera 4, si terrà la proiezione di filmati e testimonianze sulla Processione del Venerdì Santo , la tradizionale manifestazione di fede, devozione popolare, arte e storia che il prossimo 7 aprile tornerà dopo sette anni di assenza a causa del maltempo e del Coronavirus.

"L'ultima edizione nel 2018 è saltata a causa della pioggia, poi per due anni non abbiamo potuto organizzarla a causa della pandemia, ora finalmente il Covid-19 sta scemando e anticipiamo la prassi degli anni pari a quest’anno, cosicché la processione si organizzerà sempre negli anni dispari - dichiara il priore generale Mauro Biancavilla - Siamo tutti in attesa di questo grande evento, soprattutto la cittadinanza, e noi confratelli ci stiamo dando da fare al massimo per prepararla ed essere pronti".