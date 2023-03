Riqualificazione del terrazzo della bibioteca Barrilli a Monturbano: progetto da 251mila euro

251mila euro per mettere in sicurezza e risanare il terrazzo e il porticato che collega la biblioteca civica Barrili e gli edifici del liceo G. Della Rovere in via Monturbano a Savona.

E' stato infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per intervenire nell'area che risulta essere in avanzato stato di degrado e che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo per l'incolumità soprattutto degli studenti.

Dovranno quindi rimossi completamente gli intonaci cementizi fino al raggiungimento della muratura di calce e la vegetazione superiore dovrà essere rimossa meccanicamente.

Dovrà inoltre essere verificato lo stato di conservazione della muratura originale e il consolidamento degli intonaci originari in fase di disgregazione tramite l’introduzione di perni in vetroresina per il sostegno delle parti in pericolo di caduta.

Spazio anche poi alla manutenzione ordinaria della pavimentazione della terrazza, della balaustra e delle scale in cemento armato.

Le fasi di progettazione e conseguente approvazione degli elaborati da parte dell’amministrazione potranno durare presumibilmente 6 mesi a partire dalla consegna del progetto. Successivamente ci sarà la fase di esperimento della gara di appalto che potrà avvenire mediante affidamento con la procedura ad evidenza pubblica a ditta specializzata e successivamente dopo la scelta, potrà poi avvenire la stipula del contratto.

Il cantiere, considerando un rallentamento dovuto all’incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, potrà durare per un periodo di 4 mesi. A questi si devono aggiungere circa 2 mesi per la rendicontazione e la certificazione di regolare esecuzione dell’opera.

La tipologia di vincolo sull’immobile comunque impone l’approvazione della Soprintendenza e un controllo durante i lavori da parte dell'ente.