Stella, visita del consigliere Vaccarezza in località Colletto: "Predisposto il progetto per la costruzione di una rotatoria e di un tunnel"

Visita del consigliere regionale Angelo Vaccarezza a Stella: "Insieme al sindaco Andrea Castellini, al presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, al consigliere comunale Sergio Cheli e ai tecnici delle due amministrazioni abbiamo effettuato un sopralluogo in località Colletto. Qui, come anticipato la scorsa settimana, l'Amministrazione ha predisposto un progetto per la costruzione di una rotatoria e di un tunnel".