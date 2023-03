Addio a Giacomino "Nino" Parodi, storico centravanti del Vado Calcio: aveva 87 anni

Lutto nel calcio vadese per la scomparsa di Giacomino "Nino" Parodi, centravanti di razza, mancato all'età di 87 anni. Una carriera di altissimo livello, fu protagonista del più grande Vado della storia, quello che vinse il campionato di promozione 53-54.

Senso del goal spiccato e grande tecnica, giocò anche in serie B e C con le maglie di Alessandria, Vigevano e Casale. A Savona fu la punta di diamante della grande squadra del cuore degli anni ’60. Chiuse la carriera tra Alassio e Vado, quest'ultima, senza dubbio, la "sua" squadra, allenata poi per diversi anni.

Lascia il figlio Paolo Parodi, noto commercialista, la nuora Irene, i nipoti Ilaria con Stefano, Francesco, Valerio con Francesca e Pietro, e Laura con Alfred.