Controlli sugli autobus a Varazze della polizia stradale: sospesa la circolazione per due mezzi per gravi inefficienze (FOTO)

Nel pomeriggio di ieri a Varazze sono stati effettuati ulteriori controlli sui mezzi utilizzati per il servizio scolastico grazie all'ausilio della Polizia Stradale di Savona.

Erano stati effettuati accertamenti già mercoledì scorso da parte della Polizia Locale di Varazze a seguito delle segnalazioni da parte di alcune famiglie dopo che su uno scuolabus erano stati riscontrati problemi ai freni all'altezza di Castagnabuona. Ieri invece il livello di controllo è salito grazie all'ausilio della Polizia Stradale con il Centro Mobile di Revisione.

"Nessun mezzo ha riportato problemi all'impianto frenante; sono state effettuate alcune lievi contestazioni che saranno risolte dalla ditta senza così interferire sul servizio di domani ed in futuro - spiega il sindaco Luigi Pierfederici - questa mattina, prima di avviare i servizi, la Polizia Locale ha effettuato un ulteriore controllo per accertarsi che tutto sia regolare. Ringrazio il Comandante della Polizia Stradale di Savona, Giuseppe Rappa, e tutti gli operatori presenti per il supporto ed il lavoro svolto".

"Voglio tranquillizzare ulteriormente le famiglie specificando che ogni segnalazione giunta al Comune di Varazze, riguardante il servizio, è stata contestata formalmente alla ditta, già dal mese di dicembre 2022, senza lasciare trascurato nulla, così come previsto dal contratto di servizio, questo giusto per chiarire" conclude il primo cittadino varazzino.

"Le verifiche hanno permesso di accertare numerose violazioni di carattere amministrativo che hanno portato alla sospensione della circolazione di due mezzi per gravi inefficienze strutturali - si legge nella nota diramata dalla Polizia Stradale - I controlli si inseriscono all’interno di un protocollo d’intesa con il MIUR finalizzato al controllo degli autobus destinati alle gite scolastiche, siano esse di natura culturale o sportiva, per garantire il massimo livello di sicurezza stradale".

"La Polizia di Stato, da sempre attenta alle tematiche della circolazione, anche con queste iniziative vuole intervenire in un’ottica di prevenzione e sensibilizzazione sul tema del trasporto pubblico degli studenti" continuano.