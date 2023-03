Laigueglia, capienza non rispettata: sospesa licenza a discoteca

Il Questore di Savona ha emesso un provvedimento di sospensione della licenza, per sette giorni, nei confronti di un locale di Laigueglia. La disposizione rientra nell'ambito dell'intensificazione dell'attività di prevenzione, che ha come obiettivo di garantire il divertimento nei luoghi di aggregazione, in condizioni di sicurezza, con particolare riguardo al mondo giovanile

L’atto è stato adottato a seguito di un controllo eseguito dalla Divisione Polizia Amministrativa in occasione di una festa rivolta agli studenti, per la quale, erano stati venduti oltre mille biglietti. Al momento del controllo, all'interno della discoteca erano presenti persone per oltre il doppio della capienza autorizzata.

L’affollamento riscontrato all'interno del locale, oltre a costituire violazione delle prescrizioni indicate nella licenza, ha creato una compromissione della sicurezza pubblica ed una potenziale fonte di pericolo per l’incolumità dei giovani avventori.

Il provvedimento, predisposto dalla Divisione Polizia Amministrativa, è stato notificato questa mattina dai poliziotti del Commissariato di Alassio.