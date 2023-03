Piccolo incendio a Loano, nel tardo pomeriggio odierno.

Secondo quanto riferito, è bruciato un materasso presso l’ex ospedale in via San Damiano. L’allarme è stato lanciato intorno alle 19 per l’evento che ha visto la mobilitazione dei vigili del fuoco e dei militi di Pietra Soccorso.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti e il rogo è stato estinto in breve tempo.