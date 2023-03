Il barbiere di Millesimo, dove da sempre si parla di politica

Ci fu un periodo in cui nei negozi dei barbieri campeggiava un cartello con l'avvertenza: "qui non si parla di politica". Non è il caso della bottega del barbiere/chitarrista Gabriele Siri (Lele) a Millesimo dove si spazia su tutto, dalla politica alla musica.

Mentre con mano ferma dipinge la testa o plasma la barba dei sui clienti, ascolta e racconta. Classe 1950 è una delle memorie storiche del paese, tra aneddoti e battute riemergono i personaggi del borgo.

Si dice che il segreto per fermare il tempo stia nel raccontarlo. Ogni volta che passo da Lele ne avverto la sensazione.

Piercarlo Malvolti