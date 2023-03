"Riposizionare i cannoni sul Priamar". La proposta dell'ingegner Forzano al sindaco Russo

Ci sono 11 cannoni abbandonati in una galleria ferroviaria sotto al Priamar più altri ancora cementati nei moli come bitte. La mia proposta era ed è quella di rimettere almeno questi 11 cannoni, che sono disponibili senza opere di estrazione, sul Priamar allo scopo sia storico che di attrazione turistica.

Questa opera avrebbe un costo modesto: realizzare la base per l'affusto e spostare e posizionare i cannoni nella loro sede.

Ma vorrei anche riproporre un'altra mia ipotesi che riguarda la zona a ponente del Priamar, questa risale a 12 anni fa: 2012. Le propongo questa idea in quanto il Comune ha vinto un concorso per un finanziamento di 1.850.000 euro a valere sul PNRR che dovrà essere cofinanziato con risorse proprie del Comune per 150 mila euro per il recupero dell'edificio della piscina in disuso, ed allora questa è l'opportunità per fare un'opera più importante per la città!

Il progetto prevede la realizzazione di uno spazio che mantenga la destinazione d’uso sportiva pur rinunciando ad un utilizzo legato alla pratica degli sport natatori, quindi, di fatto, rinunciando a mantenere la vasca. L'edificio da restaurare è totalmente avulso dal contesto del Priamar, ed a parer mio e di tanti altri savonesi, sarebbe da demolire per ripristinare quella parte di Priamar come in passato. Va da se che dovrebbero anche essere abbattute quelle casette e quei capannoni che, anche loro, non hanno ragione di essere lì.