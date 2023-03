Secondo lotto Aurelia bis tra Corso Ricci e il casello, tre le ipotesi di tracciato di Anas al vaglio

Sono tre i tracciati che Anas starebbe analizzando e approfondendo per il secondo lotto dell'Aurelia Bis a Savona da Corso Ricci al casello autostradale.

Un'uscita in corso Svizzera all'altezza del deposito di Vernazza; l'esproprio dello stadio Ruffinengo con l'uscita sempre in Corso Svizzera dalla rotatoria oppure la realizzazione di una via alternativa tutta in galleria con uscita in via Caravaggio tra l'anello per andare sull'A6 e i tornanti per raggiungere via Madonna del Monte e via Bonini e sboccherebbe in una rotatoria.

Nella seconda commissione consiliare in comune a Savona l'assessore Francesco Rossello ha esposto gli elaborati progettuali che aveva inviato Anas in attesa dell'incontro che si svolgerà il prossimo 5 aprile.

"Noi oggi dobbiamo individuare il tracciato sul quale richiedere ad Anas l'approfondimento. Il secondo lotto è necessario per completare un'opera e renderla più funzionale ed efficiente, ma non è di per sè sufficiente per raggiungere il massimo livello di efficienza dell'opera. Il progetto dello svincolo della Margonara è stato bocciato dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici, ed è necessario riuscire ad avere un altro progetto e riprendere in mano l'obiettivo di avere uno svincolo in entrata da Savona verso Albissola ed in uscita da Albissola verso Savona - spiega Rossello - In questo momento chi imbocca l'Aurelia Bis da Albisola può uscire in Corso Ricci, chi la imbocca in Corso Ricci può uscire in zona Miramare, quindi siamo di fronte ad un'opera incompleta. E' necessario quindi che Albisola riesca a portare avanti il progetto del nuovo casello, lo svincolo della Margonara e realizzare il ponte a Villapiana/Lavagnola per consentire un collegamento diretto degli abitanti con l'Aurelia Bis e che il secondo lotto sia collegato direttamente al casello autostradale".

Anas aveva esposto in prima battuta qualche anno fa tre progetti che però non si concludevano nei pressi del casello autostradale, anzi. Il primo tracciato usciva negli ultimi 150 metri in via Stalingrado all'altezza del deposito di Tpl e si immette nel traffico ordinario a distanza dal casello; il secondo sarebbe uscito in via Valletta San Cristoforo, avrebbe percorso ancora un tratto di strada della zona Paip per poi immettersi in via Bonini. Il problema è che i mezzi pesanti dovrebbero percorrere via Cadorna (deve essere sistemata però la rotatoria presente) e poi immettersi in via Stalingrado oppure continuare a percorrere via Magliotto e via Bonini con il problema che in cima a via Bonini l'ingresso è possibile ma con i mezzi pesanti in uscita dall'A10 è presente via N.S. del Monte non percorribile per via degli stretti tornanti; il terzo tracciato prevedeva di raggiungere via Bonini con una percorrenza inferiore in galleria.

"Abbiamo dato un giudizio negativo perché nessuno raggiunge il casello autostradale e abbiamo chiesto ad Anas di eseguire ulteriori approfondimenti anche utilizzando come possibilità la sede ferroviaria. Nel parco Doria infatti ci sono a disposizione di Rfi spazi in gran parte non utilizzati" ha continuato l'assessore.

Per quanto riguarda gli ultimi tre tracciati proposti in ordine di tempo da Anas, quello con uscita in via Caravaggio potrebbe essere il più indicato.

"E' il meno 'invasivo' e più funzionale tra i tracciati, non comporta espropri, esce in un'area dove è presente un piccolo deposito di Vernazza, è più vicino al casello e immaginando la riorganizzazione dell'uscita può consentire di avere un collegamento diretto ed è quello che ci consente di avere in un futuro una connessione con il tunnel portuale - dice Rossello - Per risolvere il traffico in ingresso e uscita dal porto dovremo immaginare una viabilità dedicata ed è quello che Autorità Portuale sta facendo con Aspi che sta approfondendo lo studio del tunnel portuale come soluzione migliore. L'imbocco dovrebbe essere dove adesso è il parcheggio dei camion all'uscita del casello".