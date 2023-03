Albisola, Assonautica raccoglie 5500 mozziconi tra le bancarelle del mercato settimanale

Nell'ambito della “Settimana Blu” svoltasi ad Albisola Superiore con il patrocinio del Comune e con protagonista il mare d'inverno, Assonautica ha concentrato l'attenzione sulla protezione dell'ambiente marino con l'evento “Tutti i tombini portano al mare”.

Si è trattato di una raccolta di mozziconi nel centro cittadino nella mattinata di mercoledì 15 marzo, giornata di mercato settimanale.

I volontari di Assonautica si sono addentrati nelle vie centrali di Albisola, tra le bancarelle, lungo i marciapiedi, in prossimità dei negozi e dei bar. Molti sono stati i consensi e i complimenti da parte di passanti che hanno avvicinato i volontari durante la raccolta oppure nei pressi della postazione allestita in Corso Mazzini.

Dalle conversazioni si sono evidenziate lamentele per la mancanza di senso civico ma anche interesse alle nostre attività e proposte per partecipare a futuri eventi. Una nota molto positiva: un signore ci ha mostrato orgoglioso il portacenere tascabile che usa abitualmente... il senso civico in qualcuno esiste ancora!

E' però evidente che ciò che dovrebbe essere la norma in realtà è l'eccezione, quando vediamo una persona che non butta il mozzicone a terra ce ne stupiamo.

In un paio d'ore soltanto sono stati raccolti all'incirca 5500 mozziconi, sommandoli ai 2000 raccolti in spiaggia il giorno successivo sono 7500 mozziconi che non finiranno in mare.

Numeri impressionanti che potrebbero ridursi drasticamente ed anche azzerarsi, se soltanto i fumatori compissero il piccolo gesto di usare un portacenere tascabile. Assonautica ringrazia i soci che partecipano a queste attività di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente augurandosi che vengano comprese e che portino dei risultati positivi, per il futuro del nostro mare.