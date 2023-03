Ambulatorio infermieristico di prossimità: dal 29 marzo al via l'attività al servizio di Toirano e Balestrino

Partirà il prossimo 29 marzo l'attività dell'ambulatorio infermieristico di prossimità al servizio dei comuni di Toirano e Balestrino.

Dall'Asl2 savonese fanno sapere che questo ambulatorio, unitamente a quello che aprirà il 28 marzo a Calice Ligure "sono solo le prime di altre aperture che si succederanno nella zona, sotto la direzione del dirigente del Distretto Sanitario Finalese dott. Amatore Morando e il coordinamento della dott.ssa Nadia Salvatico".

"L’obiettivo è quello di fornire un capillare servizio sul territorio di assistenza infermieristica che si andrà ad integrare con il medico di medicina generale" aggiungono dall'azienda sanitaria.

All’interno delle strutture si potranno ricevere le seguenti prestazioni: rilevazione della glicemia, misurazione della pressione arteriosa, misurazione della saturazione percentuale dell’ossigeno, somministrazione di medicinali prescritti dal medico di medicina generale sia per via intramuscolare che sottocutanea, medicazioni semplici e complesse, rimozione punti di sutura, controllo e assistenza alle stomie delle vie urinarie e intestinali, sostituzione catetere vescicale a permanenza, istruzione alle tecniche di somministrazione di terapie farmacologiche e nutrizionali a pazienti e caregiver, istruzione all’autocontrollo nel paziente diabetico della glicemia e al conseguente utilizzo della terapia insulinica, informazione sui percorsi di salute intra ed extra ospedalieri.

L'ambulatorio di Toirano/Balestrino sarà ad accesso diretto gratuito il mercoledì dalle 11,30 alle 12,30. Il numero di telefono è il 331 26 96 973 (valido anche per la struttura di Calice Ligure).

"Anche se non più a gestione comunale ma a cura della Asl 2 Savonese, riapre nel nostro paese l'ambulatorio infermieristico - commentano Giuseppe De Fezza e Deni Luigina Aicardi, sindaco e assessore alle politiche sociali di Toirano - Con grande piacere abbiamo infatti accolto la richiesta del Direttore socio-sanitario, dottor Morando, di mettere a disposizione dell'Asl il locale della ex sede municipale di via Parodi 31, dove era situato in precedenza il nostro poliambulatorio, chiuso con rammarico durante il periodo della pandemia. Un ambulatorio infermieristico di prossimità localizzato a Toirano, e rivolto agli utenti di Toirano e Balestrino, può essere considerato un risultato importante nel contesto di un territorio dotato di un servizio di mezzi pubblici non ottimale".



"Nel sito del nostro comune si trovano tutte le indicazioni in merito alle sue modalità di utilizzo. Segnalando anche qui che il servizio sarà disponibile il mercoledì dalle ore 11.30 alle 12.30, auspichiamo che in futuro esso possa essere garantito per più giorni e possa tornare ad includere i prelievi, che tuttavia - vogliamo ricordarlo - vengono ad oggi erogati a domicilio dalla stessa Asl tramite gli infermieri dell'assistenza domiciliare (ADI)" concludono sindaco e assessore.