Savona, pubblicata la manifestazione d'interesse per il "Bacigalupo", la convenzione avrà durata triennale

Come anticipato ieri, erano attese entro la settimana novità importanti sulla manifestazione d'interesse per la gestione dello stadio Valerio Bacigalupo.

Oltre al terreno di gioco, saranno affidati l'anello per il pattinaggio e la corsa, il campo a 7 in erba sintetica con i suoi spogliatoi, il bar, i locali tecnici e le biglietterie.

Saranno utilizzabili i locali sotto la tribuna di Via Chiabrera (segreteria, spogliatoi etc), ma il pubblico non potrà accedervi. Sarà infatti aperta solo la tribuna di via Cadorna, settore ospiti compreso.