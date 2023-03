Varazze, dopo anni torna in servizio l'ascensore della stazione

"Da qualche giorno è tornato in servizio l'ascensore della stazione utile ai tanti cittadini della zona e non solo".



A dirlo è il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici che ha annunciato la riattivazione del mezzo fondamentale soprattutto per le persone disabili o per chi ha subito un infortunio.



Negli anni scorsi non erano mancate le lamentele per chi aveva bisogno di usufruirne per potersi spostare nella stazione ferroviaria e poter posizionare anche le valigie.