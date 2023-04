Irrigazione del campo del Bacigalupo, Scaramuzza (Lega) attacca: "Buttati nel cesso soldi che potevano essere usati per la struttura"

"Il manto erboso è in condizioni pietose, ribadisco per l’ennesima volta che hanno buttato nel cesso soldi che potevano essere usati per la struttura".

Non usa mezzi termini il capogruppo della Lega Maurizio Scaramuzza sugli interventi di irrigazione del manto dello stadio Bacigalupo.

I residenti infatti hanno fatto sentire la propria voce lamentando il fatto che il campo viene bagnato dal pomeriggio fino alla mattina del giorno dopo (leggi QUI).

“Credo sia sbagliata la partenza, il comune deve mettere a posto lo stadio indipendentemente dalla manifestazione di interesse, calcolando altrimenti i tempi secondo me per almeno un’altra stagione ( se non due) nessuno metterà piede al Bacigalupo" ha proseguito Scaramuzza rispondendo alle parole dell'assessore allo sport Francesco Rossello che ha dichiarato che "abbiamo dato l'incarico per consegnare, se andrà a buon fine la manifestazione d'interesse, il campo a posto".

Il consigliere leghista aveva già negli ultimi mesi a più riprese criticato lo stanziamento del comune di circa 40mila euro (cifra recuperata dalla riscossione della fideiussione dell'ex società del Savona Calcio) per effettuare la manutenzione del manto di gioco in erba e successivamente per una cifra che si attestava sui 32mila 700 euro aveva l'affidato l'incarico alla ditta "Il Rastrello".