Meteo: rovesci in serata, poi un po' di freddo nella settimana di Pasqua

Un po' di instabilità oggi attiverà rovesci sulle zone alpine, che in parte si estenderanno alle pianure adiacenti nella serata. A seguire domani correnti fredde da nordest faranno calare le temperature sotto le medie del periodo, con possibili gelate sparse a metà settimana. Pasqua in tendenza fresca ma con bel tempo.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 3 aprile

Al mattino cielo sereno ovunque. Al pomeriggio aumento della nuvolosità sulle Alpi occidentali e Marittime, con rovesci o temporali sparsi che si protrarranno fino a sera. Calo della quota neve che in serata potrà arrivare fino 1200 m. Estensione dei fenomeni nelle pianure adiacenti e sulla Liguria occidentale in serata e prime ore della notte.

Temperature massime tra 16 e 18 °C in calo rispetto a ieri. Venti deboli generalmente dai settori orientali, qualche raffica intensa sarà possibile durante i fenomeni pomeridiani/serali.

Da martedì 4 a giovedì 6 aprile.

Bel tempo con poche nubi e assenza quasi totale di precipitazioni, tuttavia aria più fredda entrerà da nordest, facendo calare le temperature al di sotto della media del periodo. Le temperature massime scenderanno fino a valori attorno 10/12 °C tra domani e mercoledì sulle pianure, ma anche sulle coste non saranno troppo lontane da questi valori. Le minime in pianura scenderanno fino 1/3 °C, ma in zone come pianure torinesi meridionali, valli del Monferrato e delle Langhe, si potrà andare anche sotto lo zero con brinate o gelate estese, in assenza di vento e cielo completamente sereno.

Venti che domani saranno da deboli a localmente moderati sempre dai settori orientali, poi caleranno di intensità e saranno di direzione variabile.

Da venerdì 7 aprile

Venerdì potrebbe esserci un passaggio perturbato con un po' di piogge più diffuse, ancora da confermare, poi nel weekend di Pasqua la situazione dovrebbe essere condizionata dal tempo stabile ma ancora un po' fresco.

Con l'occasione vi annunciamo la 12a giornata della Meteorologia che si terrà a Busca il 14-15 aprile 2023 con il "Balloon Days" per chi volesse provare l'emozione di un giro in Mongolfiera https://giornatameteo.com/.

Meteo Green

https://www.parcofluvialegessostura.it/cambiamenti-climatici/

Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/641-Stagionali_Aprile_2023.html

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona.