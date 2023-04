Savona, la storia di Mattia, studente autistico in gita con la classe raccontata a "BellaMa'" (FOTO)

Ha 19 anni, è autistico e dal 13 al 19 marzo è andato in gita a Vienna con la sua classe, la VQ del liceo Artistico Chiabrera Martini di Savona.

La bella storia di inclusione del savonese Mattia Rizzo è stata raccontata nel programma televisivo di Rai 2 "BellaMa'" condotto da Pierluigi Diaco, ad un giorno dalla Giornata Mondiale per la consapevolezza dell'Autismo.

"Per noi era scontato che venisse in gita, sarebbe strano altrimenti, a noi non è arrivata nessuna richiesta se avessimo voluto Mattia, per noi è parte integrante della classe - hanno detto due compagne Irene e Ginevra che insieme agli altri componenti della classe e tre insegnanti sono stati ospiti della trasmissione - a differenza di quello che si va a pensare per le persone con autismo, Mattia è molto empatico. Soffrendo di emicrania ho avuto un momento durante la gita dove sono stata particolarmente male e lui è stato il primo a rendersene conto, a venirmi ad aiutare, è stato un gesto che noi ormai siamo abituati a vedere da parte sua".

"Sono innamorata di mio figlio, vivo benissimo con Mattia e abbiamo un rapporto stupendo, abbiamo scoperto la condizione di Mattia quando aveva due anni e mezzo e da lì in avanti ci siamo dati da fare. Se non mi avesse rassicurato la scuola come hanno fatto non avrei potuto mandarlo in gita" ha detto la mamma Liana.

"La gita è andata molto bene perché non solo c'ero io, i colleghi, la classe, ma anche gli altri ragazzi delle altre quinte che hanno partecipato, Mattia era avvolto da un cordone di affetto, eravamo la sua quotidianità in un'ambiente totalmente estraneo" ha detto l'insegnante di sostegno Matteo Taramasco che lo ha seguito 24 ore su 24 durante la gita.