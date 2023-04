Alassio, a scuola per prendere i bimbi: multati per la sosta in divieto

Raffica di multe nei pressi della scuola di via Diaz ad Alassio, dove evidentemente l’assenza di parcheggi rappresenta un problema per tutti i genitori che accompagnano i figli. Una mamma si sfoga su Facebook.

“Partiamo dal presupposto che sono una mamma e tutti i giorni vado a prendere mio figlio come quasi tutti nella scuola in via Diaz… dove parcheggio è ovviamente impossibile trovare, ogni volta dobbiamo parcheggiare ovunque e al volo per prendere i nostri figli a scuola e non in sicurezza!

Generalmente, all’uscita di una scuola dovrebbe esserci un vigile che fa attraversare i bambini, privata o pubblica che sia! Oggi invece i cari vigili hanno aspettato che tutti noi genitori scendessimo dalla macchina e in 10 minuti hanno avuto la prontezza di farci la multa a tutti!

Se tutti i giorni per 5 giorni prendo una multa da 29.40 euro per prendere mio figlio a scuola a fine mese diventano 588 euro!!! Facciamoci due domande e che qualcuno intervenga su questo fatto assurdo! Che non ha toccato solo me, ma tutti padri e madri di famiglia con impossibilità di parcheggiare”.