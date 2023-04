A Borghetto una "Pasqua in Love" con una seconda Panchina dell’Amore (FOTO)

A Borghetto una "Pasqua in Love".

Raddoppiano i cuori di Borghetto. In occasione delle Festività Pasquali e dei ponti di primavera previsti tra il 25 aprile e il primo maggio è stata posizionata, oltre a quella ormai famosissima di Piazza Pelagos, una seconda Panchina dell’Amore in Piazza Libertà, di fronte a Palazzo Pietracaprina.

“Ad accogliere i turisti che numerosi arriveranno nel nostro paese - dichiara il sindaco Giancarlo Canepa - ci saranno due grandi cuori. Il cuore di Piazza Pelagos è ormai diventato un luogo iconico dove migliaia di persone si sono immortalate nelle più svariate pose. Le moltissime condivisioni sui vari social hanno contribuito a far veicolare in modo positivo il nome di Borghetto anche a livello sovranazionale. Per Pasqua abbiamo deciso di posizionarne un secondo in Piazza Libertà in modo che possa essere visibile anche a chi solamente transita dal nostro comune. Una vera e propria “Borghetto in Love” perché come dice la nota frase latina “amor omnia vincit”, l’amore vince su tutto!”.

L’amministrazione comunale ringrazia Claudio Decastelli, Davide Oliveri e la ditta Ecogrid di Borghetto Santo Spirito per aver concesso gratuitamente la panchina.