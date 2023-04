Alassio e Laigueglia senz’acqua per tutto il giorno: guasto all’acquedotto

Possibili disagi nell’approvvigionamento idrico ad Alassio e Laigueglia oggi, 6 aprile. Secondo quanto segnalato, in località Meriggio stamani si è riscontrata una grossa rottura della condotta DN300 che dalla stazione di pompaggio di Albenga adduce acqua potabile ai comuni di Alassio e Laigueglia.

Per consentire le operazioni di ripristino, si è reso necessario, in emergenza, interrompere temporaneamente il pompaggio in partenza da Albenga, per cui, sono probabili disagi diffusi a macchia di leopardo nell’approvvigionamento idrico delle due cittadine.

L’intervento di riparazione si protrarrà per l’intera giornata e si auspica di riprendere il servizio nel tardo pomeriggio odierno.