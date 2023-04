Fnp Cisl Savona, cresce la presenza delle donne nei ruoli di responsabilità

Con la nomina di Maria Concetta Nicolosi a Coordinatrice della Fnp Cisl albenganese - che si affianca a Maria Teresa Caprini Coordinatrice nel finalese (Loano e Pietra Ligure) e Graziella Pastorino Coordinatrice nel levante savonese (Albisola-Varazze) – diventano tre su cinque le Coordinatrici zonali della Federazione Pensionati della Cisl di Savona insieme a Dario Bendone Coordinatore di Savona Ponente (Savona città, Vado e Quiliano) e Giovanni Albesano Coordinatore in Valle Bormida (Cairo, Carcare, Cengio e Millesimo).

Non si tratta di casualità ma corrisponde ad una diffusa e impegnata presenza femminile nell’attività di collaborazione e volontariato che si svolge quotidianamente in tutte le nostre sedi e non deve stupire poiché in fondo corrispondente ad una realtà dove il numero delle pensionate donne supera quello degli uomini.

“Lo spazio riconosciuto loro è tuttavia un punto di partenza e non di arrivo – afferma Mario Ivaldi, responsabile territoriale di Savona – poiché deve portare la nostra azione sindacale ad una maggiore attenzione alle problematiche di genere anche per le persone anziane”.

Infatti il recente Congresso Fnp Cisl ha trasformato il tradizionale Coordinamento Donne in un più appropriato “Coordinamento politiche di genere” che meglio indica gli obiettivi per i quali siamo chiamati a operare: incentivare la partecipazione delle donne in pensione alla vita attiva della Fnp Cisl e promuovere attività di concertazione sulle tematiche di genere.

“Obiettivo non facile da raggiungere – conclude Ivaldi – una vera sfida a noi stessi per andare oltre e che tuttavia può aiutare a rendere più concreti i Protocolli di contrattazione sociale già sottoscritti con alcuni comuni”.