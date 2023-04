I Giardini di Villa Pergola incantano durante il Festival della Cucina con i fiori di Alassio

Tutti i giornalisti invitati al Festival Nazionale “Cucina con i fiori” incantati dai magnifici Giardini di Villa della Pergola ad Alassio, vincitrice del premio “Parco più bello d’Italia” nel 2022.

A spasso tra collezioni uniche di glicini e agapanti e splendide piante , in una posizione panoramica così bella da mozzare il fiato, guidati dalla padrona di casa, Alessandra Ricci, dal nuovo curatore Giulio Veronese e dal giornalista Claudio Porchia, direttore del festival, si sono aggiunti anche la giornalista televisiva, “maestra” di galateo e buone maniere, Barbara Ronchi della Rocca, il conduttore televisivo Patrizio Roversi, ricercatori e dirigenti del Crea e del mondo dell'Università e la delegazione dei rappresentanti di Darfo Boario Terme.

Al termine della visita, la direzione di Villa della Pergola ha offerto la colazione con fiori eduli dello chef Giorgio Pignagnoli del ristorante Nove.

“Siamo felici di aver unito le forze con il festival ‘Cucina con i fiori’ per far diventare Alassio sempre più un luogo dedicato al verde e ai fiori – afferma Alessandra Ricci -. Nei nostri giardini ora è in corso la fioritura dei glicini, tra i più spettacolari in Italia, che comprende anche la collezione più importante a livello nazionale”.

I Giardini di Villa della Pergola hanno riaperto le visite al pubblico recentemente, lo scorso 25 marzo, con il nuovo curatore Giulio Veronese, che darà una nuova spinta alle splendide collezioni botaniche, con il suo bagaglio culturale di altissimo livello ed esperienze anche all’estero, ad esempio in Giappone e a Birmingham.

La IV^ edizione del Festival Nazionale “Cucina con i fiori” si è tenuta ad Alassio dal 31 marzo al 3 aprile e ha registrato uno straordinario successo: oltre 1300 presenze che si sono divise tra tutti i numerosi appuntamenti, showcooking, degustazioni, presentazioni di libri e convegni.