Savona, al via i lavori al viadotto di Corso Svizzera, cambia la viabilità fino a settembre

Importanti modifiche alla viabilità a Savona per consentire interventi di manutenzione straordinaria sul viadotto di Corso Svizzera. Con un’ordinanza della Polizia Municipale il Comune ha disposto una serie di limitazioni e cambiamenti alla circolazione a partire dal 27 aprile fino al 27 settembre 2026, salvo eventuali proroghe.

I lavori di manutenzione straordinaria affidati alla società Vinai Renato, interesseranno il tratto compreso tra lo svincolo con via Fratelli Grondona e via Negri e riguardano il consolidamento e la manutenzione del viadotto. Durante il cantiere sarà istituito un senso unico alternato, regolato da un impianto semaforico attivo 24 ore su 24. In alcune fasi iniziali, la circolazione sarà gestita anche da movieri. Sarà comunque garantita una corsia di marcia di almeno 3,50 metri.

Previsti inoltre limiti di velocità progressivi (40, 30 e 20 km/h) e il divieto di sorpasso in prossimità dell’area di lavoro. Per motivi di sicurezza sarà vietato il transito pedonale su entrambi i lati del viadotto nel tratto interessato dai lavori, con un'apposita segnaletica di preavviso.

Scatteranno anche divieti di sosta con rimozione forzata in due zone in via Fratelli Grondona (area parcheggi) e in via Martini, di fronte all’Istituto Zooprofilattico. Le aree saranno occupate per l’allestimento del cantiere e delle strutture di supporto.

L’ordinanza prevede che sia sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e, quando necessario, anche dei trasporti eccezionali. Al termine dei lavori dovrà essere ripristinata la viabilità originaria.

Il Comune invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare gli spostamenti tenendo conto dei possibili rallentamenti, in un’arteria particolarmente trafficata della città.