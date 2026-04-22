Si estende su tutta la provincia di Savona il nuovo sistema di bigliettazione elettronica regionale di Tpl Linea

Si estende progressivamente su tutto il territorio della provincia di Savona il nuovo sistema di Bigliettazione Elettronica Regionale (BER), nell’ambito del progetto LiguriaGO.

La prima fase di attivazione, avviata il 16 marzo 2026, ha interessato il ponente savonese (da Andora a Ceriale e i relativi entroterra) e, a partire dal 1° aprile 2026, il sistema è stato esteso all’intero territorio provinciale.

TPL Linea, d’intesa con la Regione Liguria, è la prima azienda ligure ad aver attivato e testato interamente tutto il sistema di bigliettazione elettronica. Il sistema, complesso, è costituito da apparati a bordo che gestiscono il servizio e dialogano costantemente con le centrali operative. Il sistema AVM (Automatic Vehicle Monitoring) dà la possibilità, a regime, di conoscere a bordo e a terra la situazione del bus alla fermata. Integrato all’AVM c’è il sistema di vendita dei biglietti a bordo bus (da parte dell’autista), con due possibilità di acquisto: biglietto rosso da 3,00 euro con validità 60 minuti dall’attivazione, oppure biglietto verde nominativo da 6,00 euro con validità 24 H dall’attivazione.

Poi ci sono le obliteratrici “intelligenti”, normalmente due a vettura.

La soluzione scelta da Regione Liguria è quella di considerare ogni dispositivo “autonomo e intelligente”, perché dotato di propria SIM per dialogare istante dopo istante con il sistema di elaborazione centrale di Regione Liguria a Genova.

Ogni obliterazione va al sistema di Genova che la elabora, restituendo l’informazione di regolarità o no al cliente.

Essendo la prima azienda, il sistema viene testato istante dopo istante per semplificare il funzionamento e la stabilità di fruizione.

Questa fase iniziale rappresenta un momento di sperimentazione e collaudo del nuovo sistema: i dati raccolti e i riscontri dei clienti consentiranno di monitorarne il funzionamento e di apportare eventuali correzioni e miglioramenti.

Le novità della BER riguardano l’introduzione della LiguriaGO PASS. L’abbonamento (mensile, annuale, studenti) ora è digitale e ricaricabile direttamente su questa card dotata di microchip. La tessera può essere acquistata nelle biglietterie TPL Linea e ricaricata anche nelle rivendite autorizzate.

Con l’attivazione della BER anche i titoli di viaggio a corsa semplice della stessa tipologia, i carnet e i biglietti giornalieri validi 24 ore si rinnovano e diventano digitali. Vengono caricati tramite microchip sulla LiguriaGO FLEX, una tessera impersonale flessibile che può essere acquistata e ricaricata nelle biglietterie TPL Linea di Savona, Cisano sul Neva e Carcare e nelle 139 rivendite autorizzate dal progetto regionale.

Novità: l’acquisto a bordo di un titolo di viaggio giornaliero (valido 24h) senza sovrapprezzo. Può essere effettuato tramite la modalità chiamata LiguriaGO TAP, semplicemente appoggiando la propria carta di credito contactless o il wallet di smartphone e smartwatch sulla nuova validatrice elettronica. Questa tipologia permette, al momento, solo l’acquisto di un biglietto valido 24h sull’intera rete provinciale, al costo di 5 euro. Con la carta di credito non è quindi, al momento, possibile acquistare a bordo un biglietto di corsa semplice.

È stata pensata, per il momento, per i turisti e per chi decide di utilizzare la flotta tutto il giorno, per più corse, rendendolo più conveniente e senza preoccuparsi di dover obliterare ogni volta si salga a bordo.

Con l’introduzione della BER rimane la possibilità di acquistare i titoli di viaggio a corsa singola direttamente dall’autista, pagando in contanti e con tariffa maggiorata.

È ancora possibile acquistare i titoli di viaggio tramite l’app Money Go, poi il tutto passerà sullo store regionale, all’interno del quale sarà possibile effettuare l’acquisto online delle diverse tipologie di titolo di viaggio.

I biglietti cartacei sono ancora validi e acquistabili fino a esaurimento scorte. Pertanto, chi dispone ancora di alcuni titoli di viaggio cartacei può salire a bordo dei mezzi TPL Linea convalidandoli nella tradizionale validatrice.

Nella fase iniziale di attivazione del servizio il personale TPL sarà presente presso le principali fermate e a bordo dei mezzi per fornire supporto ai passeggeri e facilitare l’utilizzo del nuovo sistema. Informazioni utili saranno inoltre disponibili tramite locandine esplicative a bordo dei mezzi e alle fermate, sul sito internet https://welcome.tpllinea.it/liguria-go/ e contattando TPL Linea al Numero Verde 800 808 712 o all’indirizzo email liguriago.sv@tpllinea.it.

Al momento, le rivendite attive sul territorio sono:

a ponente: la tabaccheria in via Mazzini 5 ad Andora, la tabaccheria in via Fontana 10 ad Andora, la tabaccheria in via Cavour 59/A ad Andora, il bar in via Alighieri 42/44 a Laigueglia, la tabaccheria in via Milano 3 a Laigueglia, la tabaccheria in corso Marconi 59 ad Alassio, la tabaccheria in via Roma 15 ad Alassio, l’edicola in via Roma 70-71 ad Alassio, la tabaccheria 8 in via Leonardo Da Vinci 38 ad Alassio, il bar in via Mazzini 107 ad Alassio, la tabaccheria in piazza Don Francesco Della Valle 2 ad Alassio, la tabaccheria in via Al Piemonte 100 ad Albenga, la tabaccheria in via Piave 71 ad Albenga, la tabaccheria in piazza Matteotti ad Albenga (interno stazione FS), la cartoleria in via Brescia 23 ad Albenga, la tabaccheria in via Romana 16 a Ceriale, la tabaccheria in via Aurelia 115 a Ceriale, il bar in via Aurelia 74 a Ceriale, la tabaccheria in via Benessea 5 a Cisano sul Neva, il bar in piazza Gollo 10 a Cisano sul Neva, il bar in via Martiri 35 a Villanova d’Albenga, la cartoleria in via Dante 9r a Borghetto Santo Spirito, la tabaccheria in corso Europa 13r a Borghetto Santo Spirito, la tabaccheria sul lungomare Madonna del Loreto 11 a Loano, la tabaccheria in via Aurelia 364 a Loano, il bar in via Aurelia 1 a Loano, la tabaccheria in via Aurelia 202 a Loano, la tabaccheria in via Aurelia 295 a Loano, la tabaccheria in viale Colombo 49-51 a Borgio Verezzi, la tabaccheria in via Matteotti 181 a Borgio Verezzi, la tabaccheria in via XXV aprile 209 a Pietra Ligure, la tabaccheria in corso Italia 136 a Pietra Ligure, l’edicola in via Rossello 12 a Pietra Ligure, la tabaccheria in corso Italia 14 a Pietra Ligure, la tabaccheria in via Brunenghi 333 a Finale Ligure, la tabaccheria in via Brunenghi 91 a Finale Ligure, la tabaccheria in via Calvisio 80 a Finale Ligure, la tabaccheria in via Pertica 31 a Finale Ligure, la tabaccheria in via Drione 32 a Finale Ligure, la tabaccheria in via Rossi 34 a Finale Ligure, la tabaccheria in via Aurelia 199 a Varigotti, il supermercato in piazza Massa 14 a Calice Ligure, il bar in via San Francesco d’Assisi 1 a Toirano, la tabaccheria in via Leale 6 a Calizzano.

A levante: la tabaccheria in via Monastero 4 a Noli, la tabaccheria in piazza Morando a Noli, l’agenzia viaggi in via Aurelia 77 a Spotorno, la tabaccheria in via Berninzoni 68 a Spotorno, la tabaccheria XXV aprile 20 a Vado Ligure, la tabaccheria in Piazza Cavour 7 a Vado Ligure, il bar in via Aurelia 178 a Vado Ligure, la tabaccheria in via Aurelia 380 a Vado Ligure, la tabaccheria in via Piave 66 a Vado Ligure, la tabaccheria in via Porcile 19-21r a Valleggia/Quiliano, la tabaccheria in via Diaz 32 a Quiliano, la tabaccheria in corso Ricci 211r presso il centro commerciale Il Gabbiano a Savona, la tabaccheria in via San Lorenzo 50 a Savona, la tabaccheria in via Paleocapa 144r a Savona, la tabaccheria in via Paleocapa, 80r a Savona, la tabaccheria in piazza Diaz 66 a Savona, la tabaccheria in via Tardy e Benech 79 a Savona, la tabaccheria in via Torino 32 a Savona, la tabaccheria in via Cavour 25r a Savona, la tabaccheria in via Nizza 278-280r a Savona, l’edicola in via Don Minzoni 45 a Savona, la tabaccheria in via XX Settembre 77r a Savona, la tabaccheria in via Turati 8 ad Albisola Superiore, la tabaccheria in corso Mazzini 52 ad Albisola Superiore, l’edicola in corso Mazzini 168 ad Albisola Superiore, la tabaccheria in piazza San Francesco 7 ad Albisola Superiore, la tabaccheria in viale Liguria 10 ad Albissola Marina, la tabaccheria in via Colombo 14 ad Albissola Marina, l’edicola in via Cilea 4r ad Albissola Marina, la tabaccheria in via Monte Tabor 31-33 a Celle Ligure, l’edicola in via Colla 14 a Celle Ligure, il bar in piazza Salvo d’Acquisto a Varazze, la tabaccheria in via Cairoli 2 a Varazze, la tabaccheria in piazza Beato Iacopo 17 a Varazze, la tabaccheria in piazza San Bartolomeo 3 a Varazze.

In Valbormida: la tabaccheria in corso Martiri della Libertà 9 a Cairo Montenotte, la tabaccheria in corso Martiri della Libertà 110 a Cairo Montenotte, la tabaccheria in corso Alighieri 10 a Cairo Montenotte, la tabaccheria in corso XXV aprile 39 a Cairo Montenotte, la cartoleria in via Garibaldi 23 a Carcare, la tabaccheria in piazza Sapeto 4 a Carcare, la tabaccheria in piazza Italia 8 a Millesimo, il bar in piazza della Libertà 98 a Millesimo, la cartoleria in via Padre Garello 60 a Cengio, la tabaccheria in via Nazionale 23 a Dego, la tabaccheria in via Chiarlone 53 a Piana Crixia, l’edicola in via Paleologo 33 ad Altare, la tabaccheria in via Roma 67 ad Altare, la tabaccheria in via Badano 18 a Sassello, la tabaccheria in piazza Indipendenza 20 a Pontinvrea.

L’elenco delle rivendite viene costantemente aggiornato sul sito https://welcome.tpllinea.it/liguria-go/