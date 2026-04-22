Ceriale, si chiude il contenzioso sull’area T1: c'è la rinuncia di Rush S.r.l. al ricorso da 2,2 milioni contro il Comune

La società Rush S.r.l., proprietaria dell’area T1, ha rinunciato al ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria contro il Comune di Ceriale, che includeva anche una richiesta di risarcimento danni pari a 2.214.000 euro.

Con atto depositato recentemente, la società ha formalmente abbandonato il giudizio relativo all’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 21 febbraio 2023.

La deliberazione oggetto del contenzioso, adottata dall’allora Amministrazione Romano, aveva respinto la proposta di Accordo di Programma presentata da Rush S.r.l. per l’area T1, ritenendo non adeguatamente dimostrato l’interesse pubblico dell’intervento, in particolare a fronte della prevista eliminazione della componente alberghiera.

La rinuncia al ricorso consente oggi di chiudere definitivamente una fase di incertezza e di evitare un contenzioso che avrebbe potuto comportare conseguenze rilevanti anche sotto il profilo economico per il Comune. Si tratta di un passaggio importante che restituisce serenità al quadro amministrativo e permette di guardare con maggiore chiarezza alle prospettive future dell’area.

Nel frattempo, si è concretizzato un cambio di impostazione progettuale, con la previsione di una struttura alberghiera. «Questo elemento – spiega il vicesindaco Piercarlo Nervo – conferma la vocazione turistico-ricettiva dell’area T1 e garantisce un equilibrio tra trasformazione urbanistica e interesse pubblico. La chiusura del contenzioso consente inoltre al Comune di proseguire l’attività amministrativa e contabile senza il rischio di dover sostenere eventuali danni».

«L’amministrazione – afferma il sindaco Marinella Fasano - conferma il proprio impegno a promuovere uno sviluppo coerente con le caratteristiche del territorio, in modo da generare ricadute positive per la comunità e di valorizzare l’identità turistica della città. Continueremo a seguire con attenzione l’evoluzione della situazione, mantenendo un approccio improntato alla responsabilità, alla trasparenza e al dialogo con i cittadini».