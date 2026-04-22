Aperte le iscrizioni al Campo Solare 2026 organizzato dal Comune di Ceriale: pubblicato il bando di accesso

Approvato il Bando di Accesso al Campo Solare 2026 del Comune di Ceriale. Già aperte le iscrizioni dal 20 aprile fino al 25 maggio 2026. Sarà possibile presentare la domanda di iscrizione in modalità telematica utilizzando lo Spid o la CIE al seguente link: domanda di iscrizione telematica

Informazioni dettagliate all'Ufficio Politiche Sociali via email ambito19@comune.ceriale.sv.it; sociale@comune.ceriale.sv.it; servizisociali@comune.ceriale.sv.it o telefonando al numero 0182 -91.93.18 - 57 - 45 Il servizio, attivo nei mesi di luglio e agosto 2026, si svolgerà dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle 8 alle 17 ed è rivolto ai minori di età compresa tra i 3 e gli 11 anni che abbiano frequentato la scuola dell’infanzia o primaria.

L’accesso al servizio è prioritariamente riservato ai minori residenti nel Comune, con precedenza alle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano (o un solo genitore nei nuclei monoparentali). Le domande saranno valutate anche in base all’ordine di presentazione in caso di parità di requisiti. Prevista la possibilità di ammissione anche per minori non residenti, nei limiti dei posti disponibili.

Per il 2026 sono previste le seguenti tariffe: Residenti: 250 euro mensili + 5,50 euro al giorno per il pasto. Non residenti: 350 euro mensili + 5,50 euro al giorno per il pasto

L’Amministrazione ha inoltre introdotto agevolazioni per sostenere le famiglie: Riduzione del 30% per Isee fino a €7.954,0 e sconto del 10% per famiglie con più figli iscritti o presenza di minori con disabilità Per ulteriori informazioni e modalità di iscrizione, i cittadini interessati sono invitati a consultare il sito ufficiale del Comune di Ceriale.