Progetto “Allenarsi al Futuro”: Alassio protagonista con studenti, istituzioni e territorio al centro delle videointerviste

Nella giornata di ieri l’attore e regista Niccolò Senni è intervenuto ad Alassio realizzando una serie di videointerviste che hanno avuto come protagonisti gli studenti dell’Istituto Alberghiero, nell’ambito della ricerca educativa “Allenarsi al Futuro”, promossa dall’Associazione Futuri Probabili per la formazione del capitale umano. L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di analisi delle condizioni educative nel Nord-Ovest italiano, sostenuto da Fondazione CRT, Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Cariplo. Nel corso delle riprese sono stati inoltre intervistati il sindaco Marco Melgrati, con un contributo dedicato alle politiche educative e ai progetti di valorizzazione territoriale promossi dal Comune, e la signora Volpe, decana del turismo alassino.

Durante la giornata, che si è svolta alla presenza del docente e vicepreside dell'Istituto Alberghiero Fabio Macheda, sono stati raccolti contributi e riflessioni dei giovani sui temi della scuola, del tempo libero, dell’ecosistema digitale e delle sfide educative contemporanee. Il progetto prevede, per l’anno scolastico 2025/2026, la realizzazione di videointerviste, 15 docufilm della durata di circa 20 minuti e 150 clip brevi, con l’obiettivo di mappare l’offerta educativa di 80 realtà territoriali del Nord-Ovest e individuare soluzioni concrete a partire dall’esperienza diretta di studenti, famiglie e docenti.

Nel corso dell’intervista, il sindaco Marco Melgrati ha illustrato i diversi progetti in cui il Comune di Alassio è affiancato dagli studenti dell’Istituto Alberghiero, tra cui la promozione dei prodotti a denominazione comunale iscritti nel Registro De.Co., ovvero l'“albo d’oro” delle eccellenze gastronomiche locali custodite e tramandate nel tempo. Grazie a progetti finanziati dal Comune, le ricette della tradizione vengono infatti preparate dagli studenti, trasformandosi in uno strumento concreto di valorizzazione del territorio.