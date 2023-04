Cengio 2023, Massimo Marazzo scende in campo: "Mi candido a sindaco. Doveroso dare un'alternativa"

"L'obiettivo è un invito a tutti i cengesi: Cengio cambia! Diamo voce a questo cambiamento, diamo voce all'alternativa". Con questa parole Massimo Marazzo, consigliere di minoranza uscente, ha annunciato la propria candidatura alla poltrona di primo cittadino.

"Alcune settimane fa ho ricevuto la proposta di candidatura a sindaco di Cengio, una richiesta un po' tardiva a dir la verità, con tempi strettissimi che non hanno aiutato. Il rischio concreto era che i cengesi non avessero alcune alternativa alle prossime elezioni di metà maggio".

"Il paese patisce enormi fragilità, immobilismo e mancanza di progettualità. Una situazione che non poteva essere ignorata. Credo che fosse doveroso da parte mia dare voce ad un'alternativa per fare in modo che Cengio cambi e diventi il paese bello e vivace che tutti sogniamo".

"Pur con i tempi così ridotti abbiamo raccolto intorno a questo progetto una squadra di persone volenterose e in gamba che si sono rese disponibili, passate le festività pasquali ci presenteremo e presenteremo il nostro progetto alla cittadinanza", conclude Marazzo. Sfiderà il sindaco uscente Francesco Dotta.