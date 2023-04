Altare: danni alluvione ottobre 2021, arrivano contributi per i privati (FOTO)

"Ieri è pervenuta una nota dalla Presidenza del Consiglio tramite la Protezione civile della Regione Liguria, per gli eventi alluvionali di ottobre 2021, con la quale vengono concessi i primi step di contributi a favore dei privati danneggiati per le abitazioni principali ammesse a finanziamento".

Lo comunica in una nota il comune di Altare che aggiunge: "Gli uffici stanno contattando tutti i beneficiari del contributo per la trasmissione dei documenti di rendiconto per il completamento della procedura".

Era il 4 ottobre, quando il maltempo colpì pesantemente il comune valbormidese: l'incensante pioggia allagò completamente il centro storico e via Roma. Alcune persone rimasero bloccate in auto. Il fiume Bormida esondò nei pressi della zona industriale causando disagi alla produzione.