Maltempo, Briano (sindaco Altare): "Non siamo al livello dell'alluvione del 1992, ma poco ci manca" (FOTO)

"Non siamo al livello dell'alluvione del 1992, ma poco ci manca. Speriamo che la situazione non peggiori con l'entrata in vigore dell'allerta rossa". Questo il primo bilancio del sindaco di Altare Roberto Briano.

L'attesa pioggia ha allagato completamente il centro storico e via Roma (compreso le attività commerciali). Il fiume Bormida è esondato nella zona industriale con danni importanti per le aziende presenti sul territorio. Alcune persone sono rimaste bloccate in auto. Il comune, attraverso la mobilitazione della Protezione civile, si è prontamente mobilitato per dare aiuto.

"Le frane oramai non le contiamo più - aggiunge il primo cittadino - E' stata una bruttissima mattinata".