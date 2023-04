Carcare, torna la Via Crucis in cammino per il Venerdì Santo

Torna la Via Crucis in cammino in occasione del Venerdì Santo. L'appuntamento in programma questa sera, rientra nell'ambito delle celebrazioni per il 400° anniversario della venuta a Carcare di San Giuseppe Calasanzio (1623-2023) e della fondazione del Collegio delle Scuole Pie.

L'evento è organizzato dalla Comunità dei Padri Scolopi e dalla Parrocchia di Carcare. Ritrovo alle ore 20.45 presso la chiesa di San Rocco. La Via Crucis si svilupperà per il centro storico e si concluderà nella chiesa del Collegio.

Il percorso sarà il seguente: partenza dalla cappella di San Rocco, via Castellani, piazza Caravadossi, passerella sul fiume dopo area giochi, Via Garibaldi, via Zunino, Piazza Pertini, attraversamento via del Collegio, Scuole Elementari, piazza P. Canata e termine alla Chiesa del Collegio.