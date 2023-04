Cane azzanna un carabiniere e gli mutila un orecchio nel centro di Alassio

Brutto incidente stamani per un Carabiniere della Radiomobile in servizio ad Alassio: un cane incustodito lo azzanna e gli stacca l’orecchio. È accaduto intorno alle 8 di stamane, vigilia di Pasqua, quando il militare si trovava sulla via Aurelia, all’altezza di Borgo Coscia. Con il collega vedono un cane di razza Golden Retriever correre da solo sulla strada, causando code e ingorghi. Dopo un lungo inseguimento, il Carabiniere riesce a raggiungerlo nei pressi della pizzeria "Hurgada", in una strada perpendicolare.

Nel tentativo di aiutare il militare, una donna riesce a fermare il cane e lo tranquillizza, ma quando lo prende in braccio per poter verificare la targhetta, probabilmente l'animale si agita e sferra prima una zampata al Carabiniere, colpendolo in viso e ferendolo nella zona perioculare, e poi lo morsica con forza all’orecchio, staccandoglielo. Fortunatamente, rimane appeso per un lembo e i medici del reparto di Chirurgia Plastica dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure riescono a riattaccarlo grazie all’immediato intervento con 20 punti di sutura.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Alassio che hanno trasportato il sottoufficiale all’ospedale.