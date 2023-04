Ceriale, giovane ciclista tampona un furgoncino della nettezza urbana

Incidente la cui dinamica è ancora da chiarire nella mattinata ad Alassio, in via Pinee, dove un giovane ciclista di 17 anni per motivi non ben chiariti ha tamponato un mezzo della nettezza urbana che pare fosse in sosta accostato a lato della carreggiata, invadendola parzialmente.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa cerialese con l'ausilio dell'automedica Sierra 4 che hanno prestato i primi soccorsi del caso al giovane, il quale ha riportato alcune escoriazioni e un trauma cranico per il quale è stato ricoverato in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure dopo essere stato stabilizzato.