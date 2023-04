Inventa il nuovo slogan della Rari Nantes Savona e vola a Budapest gratis per la Finale di Ritorno della Coppa Len

La Rari Nantes Savona si gioca la Coppa Len dopo tanti anni. Proprio in occasione di questo evento storico per la società e la città di Savona il Gruppo Editoriale MoreNews con Svport.it e SavoNanews.it supporta la Rari Nantes Savona in una iniziativa che porterà 2 persone alla finale di ritorno a Budapest a tifare i colori savonesi (viaggio aereo + pernotto hotel gratuito)

NORME DI PARTECIPAZIONE

Partecipare al cotest è davvero semplicissimo. Basterà pubblicare sul proprio profilo Facebook o Instagram, entro e non oltre le 20 di domenica 16 aprile, il ‘nuovo slogan’ della Rari Nantes Savona con una frase oppure una fotografia contenente una frase oppure un video che incarnino al meglio il concetto di Rari Nantes Savona taggando sempre Svsport (Facebook https://www.facebook.com/sv.sport oppure Instagram https://www.instagram.com/svsport.it/)

Tutti gli slogan pervenuti saranno rilanciati sui canali social del Gruppo MoreNews e della Rari Nantes Savona ed al termine del contest, una giuria interna selezionerà lo slogan ritenuta più significativo. Il risultato sarà comunicato il 17 aprile.



Inviando gli slogan si accetta tacitamente che i medesimi diventino parte integrante dell’archivio Rari Nantes Savona e di libero utilizzo per la società.