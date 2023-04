Progetto europeo per la valorizzazione dell'isola Gallinara, sopralluogo del presidente Toti (FOTO)

È partito stamani (11 aprile) intorno alle 12.15 dal porto di Alassio il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti per il sopralluogo sull’isola Gallinara riguardante il progetto presentato dall’Ente e approvato dalla Direzione generale Reform della Commissione Europea per la valorizzazione in chiave turistica dell’isola e delle zone costiere dell’area del ponente savonese.

Con Toti, il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, il vicepresidente e assessore al Marketing e Promozione territoriale della Regione Liguria Alessandro Piana, anche i rappresentanti della Commissione Ue, Mario Nava (direttore generale Direzione generale per il sostegno alle riforme strutturali) e Giulia Porino (Policy Officer), l’Ammiraglio della Capitaneria Porto di Genova Sergio Liardo, il Rettore dell’Università di Genova Federico Delfino, Manuela Salvitti (Segretario regionale del Ministero della cultura per la Liguria), il Sovrintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona Roberto Leone e Paolo Origlia presidente della società che unisce i proprietari privati dell’isola.

Il progetto presentato da Regione Liguria per la valorizzazione in chiave turistica dell’isola Gallinara e delle zone costiere dell’area del ponente savonese ha un valore di oltre 500mila euro e aiuterà il territorio ingauno a promuovere lo sviluppo turistico sostenibile. In particolare, vedrà la collaborazione dell’Università di Genova, che avrà il compito di sviluppare progetti pilota per il turismo outdoor marino e costiero nelle aree antistanti e attorno all’isola, oltre a fornire assistenza tecnica per due anni.

All'interno di quanto pensato, è prevista anche una “piscina natatoria temporanea” progettata valorizzando la conformazione naturale dell’isola, la quale sarà capace di fungere da polo attrattore di diversi attori ed imprese, in connessione con le attività costiere legate allo sport e all’outdoor marini (per esempio vela, kayak, windsurf e kitesurf, snorkeling, diving, water trekking) che negli ultimi anni hanno fortemente rilanciato le presenze turistiche dell’area.

La somma di oltre 500 mila euro della Regione andrà a sommarsi ai 3 milioni di euro stanziati nel 2022 dall’allora Ministro alla Cultura Dario Franceschini per il progetto di riqualificazione di Villa Diana. Grazie agli interventi previsti, sarà possibile far tornare l’isola fruibile a tutti i cittadini e dare un decisivo impulso alla promozione turistica di un’eccellenza, in una zona di altissimo pregio naturalistico e culturale.

Durante il sopralluogo il presidente Toti è stato accolto da numerosi cartelli di contestazione recante la scritta: senza pronto soccorso si muore. La battaglia della comunica ingauna per avere un presidio sanitario efficiente non si ferma.