Diocesi: "Primavera al Parco dell'Adelasia", escursione con l'Ufficio Pellegrinaggi

"L'iniziativa si propone di far conoscere l’ambiente in cui viviamo dal punto di vista culturale, storico, religioso e naturalistico, facendo esperienza di camminare insieme agli altri in fraternità e amicizia, per scoprire il riflesso di Dio in tutto ciò che ci circonda, dai più ampi panorami alle più esili forme di vita", spiega la direttrice dell'ufficio diocesano Manuela Pastorino.