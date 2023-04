Noli, le telecamere Rai di "Sentieri" alla scoperta delle tradizioni e della cultura dell'Antica Repubblica Marinara

A percorrere gli innumerevoli sentieri che si dipanano dal nord al sud dell’Italia saranno i conduttori Lino Zani, Margherita Granbassi e Giulia Capocchi che descriveranno e racconteranno luoghi nascosti e tradizioni attraverso gli occhi di quanti incontreranno sul loro cammino.

Un racconto "immersivo" che consente di far vivere allo spettatore l’emozione e la scoperta della montagna in tutti i suoi aspetti: da quello naturalistico a quello culturale fino a quello enogastronomico, senza tralasciare il racconto del territorio dove il sentiero si snoda.

Perché proprio a Noli? Via del Sale e Via degli Acciugai che si vanno a incontrare con il sentiero principale dell'Altavia dei Monti Liguri, al quale in particolare sarà interessata la puntata. Dunque pesca, con focus sul presidio Slow Food della piccola pesca artigianale del Golfo di Noli, la storia più o meno recente delle "pescelle" nolesi che partivano a piedi su questi sentieri con le acciughe sotto sale per raggiungere il Basso Piemonte.

Insomma, tradizione e cultura, proprio ciò a cui si dedica la trasmissione "Sentieri"