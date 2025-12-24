Finale, dal 2026 nuova gestione degli impianti pubblicitari comunali: passa tutto a Servizi di Riviera SpA

A partire dal 2026 cambierà la gestione degli impianti pubblicitari di proprietà comunale a Finale Ligure. Il servizio, finora affidato ad AVIP Italia Srl, sarà infatti trasferito a Servizi di Riviera SpA, società in house che assumerà direttamente la gestione dell’uso degli spazi pubblicitari sul territorio.

Gli operatori e gli inserzionisti che attualmente utilizzano gli impianti comunali e intendono proseguire con l’esposizione dei propri messaggi pubblicitari sono invitati a prendere contatto con il nuovo gestore per definire modalità e continuità del servizio.

Servizi di Riviera SpA ha sede in via Calice 48 a Finale Ligure ed è raggiungibile tramite l’indirizzo email info@servizidiriviera.it, la PEC servizidiriviera@legalmail.it o telefonicamente al numero 019 6816023.

Gli uffici osservano i seguenti orari di apertura: il lunedì e il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17, il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 12.30, mentre il venerdì è previsto orario continuato dalle 8.30 alle 14.00.

Il passaggio di gestione rappresenta un ulteriore tassello nel processo di conversione della società partecipata avviato negli ultimi anni dopo la perdita del ramo igiene urbana.