Alessandra Mele a Liverpool apre l’Eurovision Song Contest 2023 su Rai2: sarà la prima a esibirsi

Alessandra Mele aprirà l’Eurovision Song Contest 2023 il 9 maggio alle 21 e l’intera kermesse potrà essere vista su Rai2, mentre la finale sarà trasmessa su Rai1.

Mentre Alessandra, la nostra grintosissima artista italo-norvegese di Cisano sul Neva si prepara, proponendo anche diverse versioni di Queen of Kings, anche in italiano e acustica, accompagnata dallo zio chitarrista, fervono i preparativi che vedranno la cantante sul palco di Liverpool nelle vesti di una guerriera a rappresentare la Norvegia, per qualificarsi e passare alla finale del 13 maggio.

L’Italia, rappresentata da Marco Mengoni, che porterà il brano vincitore al Festival di Sanremo 2023 “Due vite”, andrà direttamente in finale e potrebbe quindi trovarsi a sfidare la connazionale Alessandra.

Alessandra, coautrice della Regine dei Re, inno alla forza e all’indipendenza femminile, spera di vincere e d’altra parte la bella e giovanissima cantante ha tutte le carte in regola per farcela: anima, voce, determinazione, grinta, personalità e presenza scenica. La sua è tra le canzoni più amate e ascoltate, tra quelle che parteciperanno all’Eurovision 2023: con decine di milioni di visualizzazioni su Spotify, è una delle favorite alla vittoria finale del contest.

Era il 4 febbraio quando Alessandra ha regalato un’emozione straordinaria a Cisano sul Neva e a tutto il territorio savonese, vincendo la competizione canora del Melodi Grand Prix di Trondheim, Norvegia, incassando il gradimento di un mix fra giurie internazionali e televoto. Nella serata, l'artista ha sconfitto gli altri otto finalisti e ha di fatto staccato il biglietto per Liverpool, destinazione Eurovision Song Contest 2023. Una soddisfazione vibrante anche per la musica italiana, per quanto con lei lo showbiz nostrano non sia stato troppo generoso. Ma la rivincita la giovanissima Alessandra se l'è presa platealmente e ha sbaragliato tutti in Norvegia, scalando in pochi mesi le vette della popolarità.

Nata a Pietra Ligure nel 2002 da mamma norvegese e papà italiano, ha mosso fin da bambina i primi passi nella musica, cominciando con lo studio del canto e del pianoforte. Dopo la maturità linguistica conseguita al Liceo Giordano Bruno di Albenga e gli anni trascorsi a Cisano, si è trasferita in Norvegia per approfondire la tecnica e imprimere l'acceleratore al proprio talento.

La Norvegia gareggerà nella prima semifinale dell'Eurovision, programmata per il 9 maggio, e l'Italia avrà diritto di voto. I telespettatori italiani, quindi, potranno sostenerla. Per questa edizione, sarà soltanto il televoto a decidere i venti Paesi che traguarderanno l'accesso per la finale insieme ai qualificati di diritto Italia, Spagna, Francia, Germania, Regno Unito e Ucraina.

“In quanto italiani non potete votare il vostro rappresentante, Mengoni, ma potete votare Alessandra”, è l’appello neanche troppo velato della mamma dell’artista, Marie Watle, professoressa di biologia dall’incontenibile entusiasmo.