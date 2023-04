Antenna 5G a Boissano, il comune prende atto della sentenza del Tar ma precisa: "Continua il tentativo di trovare un accordo extragiudiziale con l'operatore di telefonia"

"Il comune ha preso atto della decisione del Tar. L'amministrazione continuerà, comunque, nel tentativo di trovare un accordo extragiudiziale con l'operatore di telefonia per lo spostamento dell'antenna per soddisfare le richieste dei cittadini".

È con queste dichiarazioni del sindaco Paola Devincenzi che l'amministrazione comunale di Boissano interviene a seguito della recente sentenza del Tar della Liguria in merito al ricorso (respinto) presentato da un gruppo di cittadini contro l'installazione di un ripetitore 5G all'interno di un terreno privato in via Zurmagli, località Berruti.