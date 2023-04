Alassio, cinghiali al Parco San Rocco, residenti timorosi: "Sedati o abbattuti vicino alle case?"

Comunque, l’azione, gestita senza né indicazioni, né limitazioni per tutelare i cittadini ed eventualmente i loro amici a quattro zampe, avrebbe infastidito e preoccupato.

Ancora cinghiali ad Alassio, ma a Parco San Rocco sono stati bloccati: secondo quanto riferito da alcuni cittadini, e come dimostrano le immagini, 3 giovani ungulati sarebbero stati abbattuti nella giornata di ieri, martedì 18 aprile intorno alle 9, anche se qualcuno avanza l’ipotesi di una sedazione.

“Da mesi siamo attivi per affrontare la problematica dei cinghiali che scendono in città - spiega il comandante della Polizia Locale di Alassio Francesco Parrella -. Si occupano di questa gestione tecnici e operatori della Vigilanza Ambientale della Regione, che sono un nucleo esperto, che adottano le azioni più consone a seconda della situazione. La gestione può riguardare la sistemazione in gabbia o altre attività più ‘operative’, che includono l’eventuale abbattimento dell’animale”.