Rimozione e sostituzione condotta dell'acqua ad Albisola: i lavori proseguiranno nella notte

Proseguiranno anche questa notte i lavori per la rimozione e sostituzione dello snodo della condotta principale dell’acqua pubblica nel tratto compreso tra Via della Rovere e Via Vittorio Veneto ad Albisola Superiore.

Gli interventi che comporteranno la sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua sono proseguiti tutto il giorno e proseguiranno, a partire dalle 21/21.30 per tutta la notte fino alle 6.00 di domani, sabato 14 marzo con lo scopo di contenere i disagi ai residenti e alle attività rispetto agli orari diurni.

"Si prevedono disagi per le attività rumorose connesse al cantiere considerando la zona di intervento" spiegano dal Comune.

L’interruzione interessa principalmente il quadrante di via della Rovere, via Piave e via Vittorio Veneto, ma anche le zone limitrofe del quartiere con probabile perdita di pressione e sporadici momenti di interruzione dell’acqua.

"Si precisa che gli orari indicati potrebbero subire variazioni qualora le condizioni operative rendessero necessario anticipare o prolungare la chiusura del servizio" continuano.