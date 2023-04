"Pranzo e festa, insieme per tutti", a Plodio una giornata solidale promossa dall'associazione Diversamente vb

Una giornata di festa per tutti promossa dall'associazione di promozione sociale Diversamente vb. L'appuntamento è fissato per il prossimo 30 aprile a Plodio, nei locali della bocciofila.

Questo il programma: in mattinata per chi lo desidera celebrazione santa messa, alle ore 12.30 pranzo in compagnia, a seguire pomeriggio di festa con canti e balli a cura di "Insieme per un sorriso".

"Pranzo e giornata di festa per tutti, anche per chi si sposta su sedia a rotelle, persone con diverse abilità e per chi ha semplicemente piacere di condividere. Insomma chi vuole stare in compagnia", spiegano dall'associazione.