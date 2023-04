Anche il Pd provinciale savonese contro Medusei: "Inaccettabile equiparare partigiani e filonazisti"

Continuano a suscitare indignazione le parole del presidente dell'assise regionale di via Fieschi, Gianmarco Medusei, circa la lotta di Liberazione nella Seconda Guerra Mondiale in Italia.

Dopo le parole dei consiglieri regionali e dei deputati del Partito Democratico, anche la segreteria savonese prende posizione: "Le affermazioni del presidente del Consiglio Regionale Medusei sono gravissime, soprattutto se pronunciate da un rappresentante di quel livello delle Istituzioni democratiche" tuonano dalla Federazione provinciale dem.

"Dalla Resistenza sono nate la nostra democrazia e la nostra Costituzione. Non è accettabile che si equiparino i Partigiani e coloro che hanno combattuto al fianco dei nazisti nel tentativo di tenere in vita un regime liberticida e oppressivo come quello fascista. Ci associamo perciò alle dichiarazioni del nostro gruppo regionale e dei nostri parlamentari" affermano dal Pd savonese.