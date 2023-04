Elezioni Ceriale, la lista di Piercarlo Nervo è pronta alla sfida: appuntamento il 22 aprile per la presentazione

Piercarlo Nervo presenterà la sua lista “Noi per Ceriale – Nervo Sindaco” sabato 22 aprile alle 18 ai Bagni Pirata.

Si tratta di una lista civica di orientamento centro-destra che conta sull’appoggio delle forze politiche a capo della Regione e del Governo. Al suo interno, persone che hanno già ricoperto incarichi nelle passate amministrazioni comunali a cui se ne sono aggiunte altre che si mettono in gioco assumendosi la responsabilità di amministrare Ceriale nei prossimi cinque anni, in caso di vittoria alle prossime elezioni del 14 e 15 maggio.

“Quest’anno ho deciso di ricandidarmi per mettermi a servizio dei miei concittadini assumendomi la responsabilità, in prima persona, di amministrare la comunità – afferma il candidato sindaco Nervo -. La cosa di cui sono certo è che ci sarò sempre per chiunque avrà bisogno e cercherò di non lasciare nessuno da solo, pensiero che ho riscontrato in ogni componente della lista” conclude.

Le persone che si sono affiancate a Piercarlo Nervo in questa competizione elettorale sono:

Maurizio Accame, coordinatore professioni sanitarie;

Marco Capiaghi, autista soccorritore;

Cristina Di Bartolo, avvocato;

Mariangela Foti, commerciante;

Rosanna Gelmini, commerciante e consigliere comunale uscente;

Claudia Maggiorano, sovrintendente polizia di stato in congedo;

Eugenio Maineri, assessore comunale uscente;

Arturo Moreno, imprenditore turistico e consigliere comunale uscente;

Andrea Quilici, ingegnere ambientale;

Giacomo Roccaforte, perito elettronico libero professionista settore energia rinnovabile;

Rosaria (detta Sara) Rocco, insegnante;

Luca Tognetti, ragioniere – dipendente e consigliere comunale uscente.

Appuntamento sabato 22 aprile alle 18 ai Bagni Pirata a Ceriale per conoscerli tutti.