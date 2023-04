Gestore Unico del Servizio idrico, Lega Savona: "Chiediamo chiarezza su tutta la vicenda"

"L’opposizione non poteva che esprimersi con un voto non favorevole alle due pratiche dell'odg della Prima Commissione consiliare del 19/4/23."

A dirlo è il segretario della Lega di Savona Giorgio Calabria che aggiunge: "Le pratiche riguardavano procedimenti che interessano la costituzione del Gestore Unico del Servizio idrico integrato dell’ATO provinciale di Savona; nello specifico la presa d’atto della perdita d'esercizio del 2021 pari a euro 4.943.000 e la conseguente richiesta di modifica statutaria per la riduzione del capitale sociale per sanare la perdita in bilancio, la seconda richiesta di parere riguardava la modifica dell’allegato delibera del Consiglio comunale del 2018 per affidamento ATO con costituzione gestore unico APS".

"La Lega, chiede chiarezza su tutta la vicenda, perché oggi si è chiesto un parere alla Commissione Consiliare su adempimenti che APS, provincia di Savona e comune di Savona avrebbero dovuto fare in questi tre anni, promuovendo una soluzione ottimale sotto il profilo societario, statutario e soprattutto strutturalmente ed economicamente utile all'utenza pubblica. A quanto pare non solo si è perso tempo, ma la scelta della Presidenza Ferro per quello che se ne apprende per mezzo stampa, sembra aver maggiormente complicato il quadro", conclude Calabria.