Ceriale, una speciale mostra fotografica sulla Resistenza per celebrare il 25 aprile

Una speciale mostra fotografica sulla Resistenza per non dimenticare. L’esposizione, curata da Pino Fragalà, vede la partecipazione di Anpi Ceriale, dell’Istituto Storico della Resistenza – sezione Imperia -, con il patrocinio del Comune di Ceriale, ed è parte delle iniziative per la ricorrenza del 25 aprile.

Immagini, memorie e ricordi della lotta partigiana sul territorio che va da Ceriale al confine francese e il basso Piemonte, con i loro protagonisti della 1^ Zona Liguria, che comprendono la 6^ Divisione d’assalto Garibaldi Silvio Bonfante e la 2^ Divisione d’assalto Garibaldi Felice Cascione, guidate rispettivamente dai comandanti Nino Siccardi Curto e Vittorio Guglielmo Vitò, in un percorso iconografico che racconta e identifica i valori della Liberazione.

“Ci concentriamo in modo particolare sulla 2^ Divisione d’assalto Garibaldi Felice Cascione, perché le scuole di Ceriale stanno facendo una ricerca su Italo Calvino, di cui ricorrono i 100 anni dalla nascita – spiega Dino Morando, presidente Anpi Ceriale -. Proprio Calvino aveva combattuto nella 5^ Brigata Luigi Nuvoloni comandata da Vitò, che poi è confluita nella 2^ Divisione d’assolto Garibaldi Felice Cascione”.

“Il 12 maggio sarò poi nelle scuole a parlare di Italo Calvino e del libro ‘Il sentiero dei nidi di ragno’ e per i prossimi mesi abbiamo già in programma altre iniziative per fare in modo che non si perda la memoria dei terribili fatti accaduti”, conclude Morando.

L’inaugurazione della mostra si terrà domenica 23 aprile alle 10.30 presso i locali comunali di Palazzo Fizzotti a Ceriale, alla presenza di Giuliano Arnaldi, presidente dell’associazione “Fischia il Vento”, con possibilità di visitarla fino al 1° maggio.

Il 25 aprile, seguirà tradizionale celebrazione pubblica per la Festa della Liberazione, alla presenza del sindaco Luigi Romano, del presidente della sezione cerialese dell’Anpi “Felice Cascione” Dino Morando e delle autorità civili e militari cittadine.

“Nella ricorrenza del 78° anniversario della vittoria dei combattenti della Resistenza, sostenuti dal popolo e dalle forze armate alleate, sulla violenza e l’orrore dell’occupazione militare nazifascista, si celebra il ritorno alla libertà e alla democrazia. Questi ideali, sanciti dalla Costituzione Italiana, nata dal sacrificio e dal sangue dei suoi figli migliori, devono essere difesi per assicurare l’unità nazionale, le garanzie democratiche, con la pluralità e la libertà dell’informazione, la centralità del Parlamento, l’indipendenza della Corte Costituzionale e dell’Ordine Giudiziario, le funzioni di garanzia del Presidente della Repubblica, la solidarietà sociale fra i singoli e le nazioni, la tutela dei diritti umani, in Patria e nel mondo. Soprattutto deve essere riaffermato il ripudio della guerra e la volontà di pace nella giustizia anche come mezzo per vincere il terrorismo e garantire la difesa intransigente dei diritti umani in Patria e nel mondo. Tutti siamo chiamati a riflettere sui valori essenziali della democrazia, per rispettare la memoria di coloro che li hanno difesi con il sacrificio della propria vita”: è questo il manifesto per la ricorrenza.

Programma della cerimonia

Ore 10.15: Raduno autorità, rappresentanze, organizzazioni, associazioni e cittadini in piazza Nuova Italia, davanti al palazzo comunale

Ore 10.30: Corteo da piazza Nuova Italia a piazza XXV Aprile

Ore 10.45: Deposizione corona al Monumento al Partigiano, saluto del sindaco Luigi Romano, orazione ufficiale tenuta dalla prof.ssa Sabina Poggio - dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Alassio.

Alle celebrazioni del 25 aprile sarà presente Ivano, figlio del comandante Vittorio Guglielmo Vitò. Con la partecipazione degli alunni delle scuole cerialesi.

In caso di maltempo la manifestazione avrà luogo nella sala del Consiglio comunale.