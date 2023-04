RedFish LTC entra nel ferroviario, acquistato il 100% di Movinter S.r.l.

RedFish LongTerm Capital (RFLTC), holding di partecipazioni industriali con un orizzonte di investimento di lungo periodo, ha acquisito il 100% di Movinter S.r.l., storico operatore sul mercato Ferroviario italiano ed Europeo attivo nella realizzazione di complessi assiemi di carpenteria leggera e piping per i principali programmi ad Alta Velocità.

L’operazione, portata avanti dai due fondatori entrambi savonesi Paolo Pescetto e Andrea Rossotti, l’Investment Manager Simone Lo Giudice, co-adiuvati dalla Legal Director Avvocato Joanna Gualano, il Sr. Analyst Leonardo Ceriani e l’Analyst Giona Leveghi si colloca in una più ampia strategia di integrazione orizzontale nel mercato ARN (Aerospace, Rail & Navy) iniziata con l’acquisizione a fine 2021 di Tesi S.r.l., con l’obiettivo di ottimizzare l’offerta di assiemi complessi in kit ed il conseguente posizionamento competitivo verso i grandi OEMs.

Movinter S.r.l., fondata dai fratelli Vito e Stanislao Sambin e guidata dal CEO pro tempore Massimo Viglietti ha chiuso il 2022 con oltre 20 milioni di euro di fatturato, 3,4 milioni di EBITDA Adj ed oltre 60 milioni di backlog ordini.

Paolo Pescetto, presidente di RFLTC S.p.A. ha sottolineato: “Movinter rappresenta per RedFish LTC un importante ingresso in un settore di grande interesse a livello europeo e globale in cui l’Italia gioca da sempre un ruolo primario nelle fasi critiche di ingegnerizzazione e produzione. Movinter è un’azienda di riferimento nella provincia di Savona per la quale ci aspettiamo di dare un forte contributo sia a livello occupazionale sia a livello di prestigio in questo mercato”.

Andrea Rossotti Amministratore Delegato di RFLTC ha commentato: “Siamo molto soddisfatti di esser finalmente riusciti a concludere un importante investimento nel territorio di Savona con l’impegno di continuare ad accrescere il valore di questa realtà”.